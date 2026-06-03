Участки ямочного ремонта в Рязани перечислила горадминистрация. Фото: vk.com/boris_yasinsky

Планы по ямочному ремонту дорог в Рязани озвучил глава горадминистрации Борис Ясинский. Он отметил, что список адресов будет дополнен «по мере необходимости».

На текущей неделе, по словам управленца, рабочие выйдут на улицы Мервинскую, 5-ю Линию, Интернациональную, Чапаева, Полевую, Порядок (Солотча), Михайловское, Московское шоссе и дороги в поселке Борки.

В планах на следующую неделю — продолжить ремонт в Борках, на Полевой и Интернациональной, начать латать Семчинскую, Трехреченскую, Новую (поселок Канищево), Колхозную, Солнечную, Новоселов, Героев Десантников, Черновицкую и 1-й Вокзальный проезд.