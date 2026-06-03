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НовостиОбщество3 июня 2026 6:55

Рязанские водители отсудили у дорожников почти 17 млн рублей в 2025 году

Автомобилисты обращаются в суды из-за повреждения машин на разбитых дорогах
Источник:kp.ru
В 2026 году подано уже 11 исков.

В 2026 году подано уже 11 исков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские водители активно судятся с дорожными службами из-за повреждений автомобилей на ямах и неровностях.

В администрации города сообщили, что в 2025 году были поданы 29 исков, в 2026 году – уже 11. Реальных случаев больше, так как многие не обращаются в суд из-за долгих процессов, которые длятся годами.

По данным мэрии, в 2025 году расходы на выплаты по исполнительным документам, связанным с дорожным хозяйством, составили 16,96 млн руб. Водители отстаивают свои права в суде. Юристы советуют фиксировать повреждения и вызывать ГИБДД. Чем больше выплат, тем ответственнее дорожники.