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НовостиОбщество3 июня 2026 5:59

Медики рязанского онкодиспансера отсудили у работодателя более 1 млн рублей

Суд взыскал социальную выплату сотрудникам цитолаборатории за три года
Источник:kp.ru
Суд обязал выплатить сотрудникам медлаборатории более 1 млн рублей.

Суд обязал выплатить сотрудникам медлаборатории более 1 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский райсуд Рязани признал необоснованным отказ работодателя в социальной выплате медикам онкодиспансера. Шесть сотрудниц получили причитающиеся им выплаты за период с 1 января 2023 года.

Работодатель объяснял отказ тем, что должностей фельдшеров-лаборантов и медлабораторных техников нет в перечне постановления №2568 (2022), которое назначает допвыплаты специалистам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Профсоюз оказал правовую поддержку и доказал, что сотрудницы фактически проводили диагностику в рамках первичной помощи, поэтому имеют право на получение положенных надбавок.

Решение суда вступило в силу. В совокупности сотрудницы получили более 1 миллиона рублей.