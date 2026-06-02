19-летний дроп-курьер забрал у 72-летнего пенсионера 800 тысяч рублей

Мошенники сказали, что могут возбудить против потерпевшего уголовное дело.

В Рязанской области задержали 19-летнего дроп-курьера, который забрал у 72-летнего пенсионера 800 тысяч рублей. Как сообщило УМВД региона, пожилой человек стал жертвой мошенничества.

Жителю Рязанского района позвонили телефонные мошенники. Первый звонивший представился сотрудником пенсионного фонда и под предлогом уточнения стажа попросил пожилого мужчину продиктовать код из пришедшего ему на телефон смс. Затем пенсионеру стали звонить подставные сотрудники полиции. Они запугали мужчину сказав, что могут возбудить против него уголовное дело за финансирование запрещенных организаций. Преступники убедили его, что если он не передаст свои сбережения им для сохранения, то они могут пропасть. Пенсионер поверил и на улице села Дубровичи отдал свои деньги курьеру.

Когда преступники перестали выходить на связь, мужчина почувствовал неладное и обратился в полицию. Полицейские задержали дроп-курьер - жителя села Захарово Захаровского района. Он успел перевести похищенные деньги на счета своих подельников.

Злоумышленника арестовали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».