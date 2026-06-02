Обязательный экзамен по математике сдали 12 тысяч рязанских девятиклассников

2 июня 2026 года в Рязанской области начался основной период Государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х классов.

Первым экзаменом стала обязательная математика. Задания выполнили почти 12 тысяч школьников, включая тех, кто сдает ОГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен). Продолжительность испытания составила 3 часа 55 минут.

Для проведения экзамена организован 99 пунктов приема экзаменов. Все аудитории оснащены системами видеонаблюдения и средствами подавления связи. Контрольно-измерительные материалы печатались прямо на месте. За процессом следили более 180 общественных наблюдателей.

Основной период продлится до 6 июля с учетом резервных дней. Следующий экзамен 5 июня – предметы по выбору, а 6 июня – информатика и иностранные языки.