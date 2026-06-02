15-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с Audi в Рязанской области

В результате столкновения Audi с мопедом пострадал подросток

В рабочем поселке Сараи 1 июня произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Как сообщает Госавтоинспекция Рязанской области, авария случилась примерно в 10:40 на улице Большие Сараи. 46-летний житель Сараевского района, управляя автомобилем Audi, столкнулся с мопедом, за рулем которого был 15-летний местный житель.

В результате происшествия подросток получил травмы и обращался в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Всего за прошедшие сутки произошло три ДТП, в результате которых пострадали четыре человека.