В Рязани завершено расследование уголовного дела о нелегальном игровом бизнесе

Деньги, заработанные в казино, шли в карман обвиняемого.

В Рязани завершили расследование уголовного дела о нелегальном игровом бизнесе. Как сообщил СК РФ по региону, мужчина арендовал помещение и создал там подпольное казино.

В нелегальном заведении обвиняемый разместил семь игровых консолей и одиннадцать игровых автоматов. Он приобрел их через интернет. Личность продавца пока установить не удалось. Чтобы обезопасить свой бизнес от постороннего вмешательства, заведение мужчина замаскировал. В казино он установил правила, по которым игра основывалась на риске между двумя игроками. Отдельно оговаривалось соглашение о денежном выигрыше. Его сумма зависела от результата игры. Деньги, заработанные в казино, шли в карман обвиняемого.

Следователями собрано достаточное количество доказательств. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).