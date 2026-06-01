Три недели между жизнью и смертью: юный пианист выжил после страшного ДТП и вновь смог играть

Для реабилитации применялся целый комплекс процедур, специальное оборудование, занятия со специалистами. Фото: vk.com/odkbrzn

14-летний пианист после страшного ДТП поступил в Областную детскую клиническую больницу Рязани в тяжелом состоянии. Три недели он находился между жизнью и смертью, но в итоге смог не только выжить, но и снова сесть за инструмент.

Как рассказали в медицинском учреждении, изначально у мальчика обнаружили черепно-мозговую травму, повреждение затылочной области, гематому и кровоизлияние в мозг. Его лечением и восстановлением занималась целая команда врачей: реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги, неврологи, врачи ЛФК, реабилитологи...

Юный пациент некоторое время дышал с помощью аппарата ИВЛ, перенес операцию, ему устанавливали шунт-систему для стабилизации внутричерепного давления, проводили трахеостому.

«Мальчик еще находился в медикаментозном сне, а мы уже начали восстановление», - комментирует завотделением восстановительной терапии и реабилитации Дарья Шишкина.

Сначала с помощью специальной кровати подростку начали постепенно поднимать голову. Это называется вертикализация. Чтобы сохранить подвижность суставов, медики ввели элементы ЛФК, а для улучшения вентиляции легких — стимуляцию дыхания контактным методом. Также стояла задача восстановить функцию глотания.

«С пациентом занимался логопед, учил делать артикуляционную гимнастику. Мы постепенно вводили разнообразное питание. Кормили через трубочку, с ложки», - рассказала Дарья Шишкина.

Параллельно с мальчиком занимался психолог. Вернуть физическую форму помогали тренажеры. На второй неделе после перевода в стационар музыкант уже начал играть на синтезаторе, который принесла мама. Пережитое несчастье не лишило парня позитивного настроя и целеустремленности.

«У него светлая голова, он самостоятельно ел, пил, ходил и мечтал продолжать играть на пианино. Мечта сбылась. Мальчик ушел от нас практически здоровым», - говорит врач ОДКБ.