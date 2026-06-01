НовостиПроисшествия1 июня 2026 12:47

В селе Осово, где складируют биогрунт, сгорели большегрузы

Жители рязанского села продолжительное время жалуются на загрязнение в ходе засыпки местного карьера
Сгоревшая техника. Фото: RZN LIFE.

В ночь на 1 июня в Захаровском округе произошел крупный пожар. В 00.15 в ЕДДС поступило сообщение о горении нескольких грузовиков Tatra у карьера в селе Осово. Пожарные расчеты выехали на место, полностью ликвидировали открытое пламя к 4.00. Пострадавших нет, полиция проводит проверку.

Фотографии сгоревшей техники опубликовал паблик RZN LIFE. «Ночью в селе Осово, на карьере, где складируют биогрунт неизвестного происхождения, сожгли всю технику», – написал подписчик.

Напомним, ранее СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с опасными отходами» после обращения жителей Осово. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Олегу Васильеву доложить о ходе расследования и доводах заявителей.

Ранее мы писали, что жители села Осово не могут добиться справедливости несколько лет.