НовостиОбщество1 июня 2026 10:30

В Рязани тополя вырубили под крики жителей, которые вызывали полицию, а обещанные саженцы так и не появились

Вырубленные прошлой осенью деревья обещают заменить «в этом году».

Осенью на улице Введенской у домов №89 и 91 спилили десять тополей. Жители протестовали, даже вызвали полицию и требовали остановить работы, но деревья удалили, сославшись на болезни.

Городские власти пообещали немедленно высадить новые, однако зимой участок остался пустым. После повторных жалоб службы благоустройства перенесли посадку на апрель–май 2026 года – но и эти в сроки молодые деревца не появились.

«Тополя защищали нас от гари, пыли и шума», – возмущаются рязанцы. В МБУ «Управление по делам территории города» заявляли, что весна – оптимальный сезон для посадки. На жалобу в администрации города ответили: «Городские службы высадят деревья на указанном участке в этом году». Конкретные сроки на этот раз не указаны.