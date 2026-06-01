В Окском заповеднике на свет появились четыре зубренка

В Окском заповеднике – зубриное пополнение. Фото: Окский государственный заповедник.

К началу лета в Питомнике зубров Окского заповедника родились четыре детеныша. И все новорожденные – бычки.

Первыми отелились зубрицы, отдыхавшие в прошлом году. В семействе Меркиза сразу три малыша: 7 мая появился Месси, а 19 мая – Меланхолик и Меэльф. В другом загоне 12 мая отелилась Мемфиса, зубренка назвали Мелавром.

Застать самок с телятами на кормовой площадке трудно – они подолгу скрываются в лесу, но фотоловушка смогла запечатлеть редкие кадры.

Малыши с родителями попали на фотоловушку. Фото: Окский государственный заповедник.

Группа Мемфисы после утреннего кормления, напротив, остаётся на песке, однако мама зорко следит за приближающимися сотрудниками, не давая сфотографировать своё чадо.

Начало сезону размножения положено – сотрудники заповедника ждут продолжения.