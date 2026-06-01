НовостиОбщество1 июня 2026 9:13

В рейтинге благосостояния семей Рязанская область опустилась на четыре позиции

От 37 до 54 тысяч рублей остается у рязанских семей с одним и двумя детьми после всех расходов в месяц
Источник:kp.ru
Составители рейтинга утверждают, что в рязанских семьях с двумя детьми ежемесячно остается 37,3 тыс. рублей, а с одним ребенком – 54,7 тыс. рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В рейтинге регионов по благосостоянию семей за 2025 год Рязанская область заняла 43-е место, опустившись с 39-й строчки годом ранее.

Эксперты РИА Новости рассчитали, что максимально возможный остаток среднестатистической рязанской семьи после минимальных трат в 2025 году составил 37313 рублей в месяц (для семей с двумя детьми) и 54664 рубля (с одним ребёнком). Для сравнения, в 2024 году аналогичные показатели составили – 27203 рубля и 43578 рублей соответственно.

В методике расчета разработчики берут ситуацию, когда оба родителя работают, складывают их медианные зарплаты, а затем вычитают региональные прожиточные минимумы на всех членов семьи. При этом Рязанская область занимает лишь 55-е место в стране по величине медианной зарплаты (52564 рубля).