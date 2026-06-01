Треть рязанских компаний подняли зарплаты в первой половине 2026 года

35% рязанских компаний повысили оклады, еще 29% намерены сделать это до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

35% работодателей в Рязанской области увеличили фиксированную часть зарплат. Еще 55% компаний сохранили оклады на прежнем уровне. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Самыми щедрыми оказались энергетики - там повышение получили 50% сотрудников. На втором месте производители продуктов питания (48%), замыкают тройку телеком-компании (46%). Также в топ вошли медицина и фармакология (44%), электроника (39%), образование, финансы, услуги для населения и нефтегазовая отрасль (по 36%). В тяжелом машиностроении оклады выросли у 33% работодателей.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга связывают рост окладов напрямую с высокой конкуренцией за кадры.