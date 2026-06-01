Скрывался 32 года, выходил по ночам, а суд признал его умершим. Мужчина – «призрак» задержан за убийство в Рязани 1994 года

Подозреваемый скрывался в глухой деревне во Владимирской области. Фото: МВД России.

Спустя 32 года правоохранителям удалось задержать обвиняемого в жестоком убийстве в Рязани в 1994 году. Подозреваемый всё это время вел жизнь затворника, выходя из дома только по ночам. 53-летний мужчина сменил имя, не имел паспорта и даже был признан судом умершим.

История тянется с 1994 года. Тогда на окраине Рязани, в лесополосе, нашли тело мужчины с перерезанным горлом. По версии следствия, бывшая жена погибшего попросила нового сожителя и его приятеля «разобраться» с экс-супругом. Те вывезли рязанца в безлюдное место на такси и расправились с ним. Все трое скрылись.

Женщину задержали в 1995 году в Чебоксарах, её знакомого вскоре нашли, но прямых улик не хватило – им присвоили статус свидетелей. В 2012 году фигурантка умерла. А главный подозреваемый исчез.

Длительные поиски дали результат. Выяснилось, что беглец около 20 лет жил в глухой деревне Владимирской области под чужим именем. По заявлению матери суд еще в 2016 году официально признал мужчину умершим.

Задержание прошло в доме, где скрывался подозреваемый. Изъяты ксерокопия паспорта 1999 года и медкнижка с чужими данными, но с его фото. Обвиняемый этапирован в Рязань, заключен под стражу.