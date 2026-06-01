В Рязани отметили 86-летие военного автомобильного училища

До преобразования РВАИ успел подготовить более 90 выпусков. Фото из VK Игоря Мурога.

В Рязани торжественно отметили 86-ю годовщину со дня образования Рязанского военного автомобильного училища (института) и День военного автомобилиста. Праздник начался с возложения цветов к памятному знаку выпускникам-автомобилистам.

На плацу состоялось построение выпускников разных лет. Собравшихся поздравили почетные гости. В рамках митинга довели Приказ министра обороны РФ и вручили государственные и ведомственные награды отличившимся выпускникам, а также награды от губернатора, облдумы, администрации города и «Содружества выпускников РВАИ».

Ветераны прошли торжественным маршем, исполнив строевые песни. Завершился праздник концертом ансамблей «Крылатая пехота» и «Контакт», а также показом фильма об истории училища. «Пока жива память – жива и наша традиция», – подчеркнули участники.

Училище готовило военных автомобилистов с 1940 по 2010 год. За это время из его стен вышли более 27 тысяч офицеров. 87 выпускников стали генералами, 14 удостоены звания Героя Советского Союза и России.