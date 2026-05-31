«Источает резкий неприятный запах». На заставленный гниющими фруктами и овощами участок пожаловались рязанцы

Заставленный гниющими фруктами и овощами участок обнаружен под Рязанью. Фото: 62.fsvps.gov.ru

Россельхознадзор отреагировал на обращение жителей деревни Зеленино Рыбновского района. Они пожаловались на антисанитарное состояние земель сельскохозяйственного назначения и доносящийся с них «характерный запах разложения».

Сотрудники ведомства выехали на место и обнарудили на участке деревянные контейнеры с гниющими фруктами и овощами. Это и был источник вони.

По результатам проверки Россельхознадзор выдал собственнику участка предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

«Исполнение предписания находится на контроле», - отметил в управлении контролирующего органа по Рязанской и Тамбовской областям.