В Рязани объединяют более десятка детских садов и несколько школ

Администрация Рязани опубликовала серию постановлений о реорганизации муниципальных образовательных учреждений. В форме присоединения к базовым организациям объединяются несколько учреждений образования.

К детскому саду №111 присоединят №70, к №77 – №78, к центру развития ребенка №158 – №153, к №99 – №81, к №87 – №84, к №79 – №93, к №154 – №148.

Среди школ: к №65 присоединят №66 (новое название – школа №65/66), к №46 – №20 (школа №46/20).

Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений сохраняются без изменений. Процедура пройдет по утвержденным перечням мероприятий. Документы уже размещены на официальном сайте мэрии.