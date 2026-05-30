Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 15:01

В Рязани объединяют более десятка детских садов и несколько школ

В Рязани объединят 14 детских садов и 4 школы в рамках реорганизации муниципальных учреждений
Источник:kp.ru
Основные цели деятельности образовательных учреждений сохраняются.

Основные цели деятельности образовательных учреждений сохраняются.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Рязани опубликовала серию постановлений о реорганизации муниципальных образовательных учреждений. В форме присоединения к базовым организациям объединяются несколько учреждений образования.

К детскому саду №111 присоединят №70, к №77 – №78, к центру развития ребенка №158 – №153, к №99 – №81, к №87 – №84, к №79 – №93, к №154 – №148.

Среди школ: к №65 присоединят №66 (новое название – школа №65/66), к №46 – №20 (школа №46/20).

Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений сохраняются без изменений. Процедура пройдет по утвержденным перечням мероприятий. Документы уже размещены на официальном сайте мэрии.