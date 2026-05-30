На торги выставили самое старое гражданское здание города Михайлов

По легенде, на чердаке здания повесился бухгалтер, перепутав одну копейку с миллионом. Фото: ДОМ.РФ.

В Рязанской области за 1 рубль (начальная цена) можно стать обладателем объекта культурного наследия федерального значения. На электронный конкурс выставлено здание Старого казначейства (Податной избы) в Михайлове, построенное в 1727 году. Это самое старое гражданское сооружение города.

Площадь кирпичного строения – 42,3 м², состояние описывают как неудовлетворительное. Торги назначены на 29 июня 2026 года. Организатор – администрация Михайловского округа.

Памятник сочетает черты древнерусского зодчества и барокко: массивные стены из допетровского кирпича, окна-бойницы с коваными решётками. Когда-то здесь собирали налоги, а за зданием находилась яма для неплательщиков.

С Податной избой связана легенда: бухгалтер, обнаруживший «миллионную» недостачу, покончил с собой на чердаке. Позже выяснилось – он ошибся на нули, реальная сумма была одна копейка.