Список официальных пляжей на лето 2026 года опубликовало рязанское МЧС

Официальные пляжи имеют спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверено водолазами, взяты необходимые пробы воды.

С 1 июня в регионе стартует купальный сезон. ГУ МЧС опубликовало список официальных пляжей, которые пройдут проверку.

Пляжи Рязани: Борковской карьер №1, №2 и №3, озеро Ореховое в лесопарке, а также пляж «Лысая гора» на реке Старица в посёлке Солотча.

Рязанский округ: озёра Ласковское и Уржинское в селе Ласково, пляж «Аквамарин» в селе Дубровичи, озеро Жидень («Окская жемчужина») в селе Поляны, а также пляж ГАУДО РОСШ «Алмаз» в селе Варские.

Полный список всех 44 пляжей, включая Шацкий, Скопинский, Рыбновский, Пронский, Михайловский и другие округа, доступен по ссылке.

В прошлом году в области разрешение на использование получили 38 пляжей.