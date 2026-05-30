В День защиты детей, 1 июня, в Рязанской области будет запрещена продажа алкоголя. Это касается предпиятий розничной торговли, но не организаций и ИП, работающих в сфере общественного питания.

Министерство экономического развития напомнило, что ограничения установлены региональным законом от 14 ноября 2021 года № 98-ОЗ. Помимо 1 июня они действуют в День молодежи (последняя суббота июня), День знаний, Международный день студентов (17 ноября) и День российского студенчества (25 января).