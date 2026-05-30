В Туме к ноябрю построят новую детскую поликлинику

В поселке Тума Клепиковского округа построят детскую поликлинику. На личном приеме у губернатора жительница посёлка Елена Сидорова обратила внимание на проблему: более 12 лет здесь не могли решить вопрос со строительством поликлиники. После пожара в старой больнице маленьким пациентам приходится ездить на приём в соседний населённый пункт.

Губернатор сообщил, что в этом году планируется возвести новое здание в центре Тумы. В здании разместят кабинеты педиатров, процедурный, прививочный и кабинет здорового ребёнка. Параллельно будет идти оснащение и подбор специалистов.

Монтаж поликлиники начнется в июне рядом со школой. Здание будет модульным, площадью 240 квадратных метров. На возведение и оснащение из бюджета области выделено 24 млн рублей. Завершить работы планируют до 1 октября, а в ноябре примут первых пациентов.

Ранее начало строительства детской поликлиники в Туме было запланировано на 2025 год при условии поступления финансирования.