В рязанских лесах заметили ночную бабочку, способную погубить гектары древостоев

В рязанских лесах появился шелкопряд-монашенка, который поедает хвою. Фото: Цзл Рязанской области.

Лесопатологи рязанского филиала «Рослесозащиты» сообщили, что с прошлого года начали обнаруживать в феромонных ловушках, предназначенных для непарного шелкопряда, бабочек шелкопряда-монашенки. Этот вид считается особо опасным: его гусеницы, в отличие от «собрата», повреждают хвойные деревья. Массовое объедание хвои может привести к гибели целых древостоев.

Каждая гусеница самки за жизнь съедает до 8 г еловой или до 10 г сосновой хвои, а самцы – на треть меньше. Кроме того, вредитель оставляет до 1 г несъеденных «огрызков», что увеличивает ущерб. Первичные очаги возникают в сосняках-зеленомошниках. Вспышка размножения в одном насаждении длится до 8–10 лет.

Специалисты призывают усилить наблюдение за популяцией вредителя в текущем году.