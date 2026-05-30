Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 8:11

В рязанских лесах заметили ночную бабочку, способную погубить гектары древостоев

Особо опасный вредитель хвойных лесов стал чаще встречаться в Рязанской области
Источник:kp.ru
В рязанских лесах появился шелкопряд-монашенка, который поедает хвою. Фото: Цзл Рязанской области.

В рязанских лесах появился шелкопряд-монашенка, который поедает хвою. Фото: Цзл Рязанской области.

Лесопатологи рязанского филиала «Рослесозащиты» сообщили, что с прошлого года начали обнаруживать в феромонных ловушках, предназначенных для непарного шелкопряда, бабочек шелкопряда-монашенки. Этот вид считается особо опасным: его гусеницы, в отличие от «собрата», повреждают хвойные деревья. Массовое объедание хвои может привести к гибели целых древостоев.

Каждая гусеница самки за жизнь съедает до 8 г еловой или до 10 г сосновой хвои, а самцы – на треть меньше. Кроме того, вредитель оставляет до 1 г несъеденных «огрызков», что увеличивает ущерб. Первичные очаги возникают в сосняках-зеленомошниках. Вспышка размножения в одном насаждении длится до 8–10 лет.

Специалисты призывают усилить наблюдение за популяцией вредителя в текущем году.