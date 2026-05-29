«На линии не более 5 машин»: в мэрии Рязани объяснили сбои маршрутов №85 и №99 длительным ремонтом техники

Рязанцы жалуются на сбои в работе автобусов №85 и №99. После 18:00 с остановки «Станция Лесок» в Дашково-Песочню уехать очень сложно. Пассажиры, включая пенсионеров с электричек, ждут транспорт по часу и более, а автобусы разворачиваются и уходят пустыми.

В администрации города ответили, что причиной неполного выпуска машин стал длительный ремонт значительной части подвижного состава. На линию выходит не более 5 единиц, из-за чего выросли интервалы. Власти надеются на улучшение ситуации в этом году.