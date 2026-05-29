Пять мигрантов-преступников и двух нелегалов депортировали из Рязанской области

Очередную группу иностранцев-нарушителей выдворили из Рязанской области. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области выдворили из страны семерых иностранцев, находившихся в Центре временного содержания. Пятерых выходцев из Средней Азии и Восточной Европы депортировали после отбытия наказания за кражи, грабежи и применение насилия к представителю власти. В отношении них суд принял решение о нежелательности пребывания в РФ.

Еще двое граждан стран Средней Азии нарушили миграционный режим – им назначено административное выдворение.

Всех нарушителей доставили в аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели на родину.