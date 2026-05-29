На пяти участках в Рязани вводится запрет остановки и стоянки.

С 22 июня пополнится список мест, где нельзя будет припарковаться. Администрация Рязани назвала пять новых участов.

Среди них:

- ул. Гагарина, в районе д. 18 (на время ремонтных работ);

- ул. Горького, в районе д. 57;

- ул. Промышленныя, на прилегающей территории дома 5 корп. 1;

- ул. Тимуровцев, на придомовой территории дома 5 корп. 5.

На перечисленных участках появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», а еще на одном - во дворе д.30 на Касимовском шоссе - знак «Стоянка запрещена».