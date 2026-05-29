В Рязани мужчина с пистолетом ворвался в больницу и потребовал справку

Приговор огласил Октябрьский районный суд Рязани.

34-летний мужчина с пневматическим пистолетом ворвался в больницу в Рязани, требуя выдать справку о причиненных ему телесных повреждениях. Октябрьский районный суд города огласил приговор за это преступление.

Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошел в мае 2025 года. В помещении, где развивались события, находились как медработники, так и пациенты. Свои требования мужчина, потрясывая «стволом», подкреплял применением физической силы и угрозами.

Опасаясь за свою жизнь, врач оформил справку, и тогда «посетитель» ретировался, но затем был задержан. Действия мужчины в итоге квалифицированы как хулиганство, сопряженное с угрозами и использованием предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Наказание - два года лишения свободы в колонии общего режима.