Она уже не та прежняя: рязанская мама переписала судьбу и вернула своих детей

Суд положил конец годам разлуки и восстановил рязанку в родительских правах. Ей вернули двух несовершеннолетних детей. Эта история – как слёзная драма с хэппи-эндом.

Несколько лет назад женщина потеряла работу, семью, а детей передали приёмным родителям. Но те отказались от них, и ребята жили в Солотчинском детском доме. И тут мама включилась – поменяла образ жизни и твердо решила: «Заберу!»

Всё это время женщина думала о детях, жила надеждой. Трудоустроилась, вышла замуж. Новый супруг готов воспитывать детей и обеспечивать стабильность.

Сотрудники детдома и детский омбудсмен Анжелика Евдокимова (по доверенности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой) поддержали маму. В суде спросили самих детей. Они сказали: «Хотим к маме!»

Суд встал на сторону детской привязанности и материнской любви.

«Интересы детей соблюдены в первую очередь – они должны расти в кровной семье, где их любят», – прокомментировала решение суда детский правозащитник.