Ребенок погиб, а виновник скрылся – жителя Рязанской области ждет суд по четырем статьям

Водитель бросил раненого мальчика на дороге. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокурор Чучковского района утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя, сбившего ребенка в самодельной машинке на перекрестке. Ему инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, с оставлением места и еще несколько статей: угроза убийством, умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По версии следствия, 27 июля 2025 года несовершеннолетний на самодельном багги двигался по дороге из с. Завидова в с. Назаровка. На встречу ему выехал автомобиль под управлением обвиняемого, который на тот момент был лишен прав. На нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу, произошло столкновение.

Ребёнок получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой. Водитель скрылся, оставив мальчика без помощи.

Уголовное дело направлено в Шиловский районный суд.