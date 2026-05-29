Орден Мужества погибшего в ходе СВО рязанца Павла Шута вручили его супруге. Источник фото: ryazpressa.ru

В Михайловском военкомате 28 мая вручили орден Мужества супруге участника СВО, сообщает издательство «Пресса». Павел Шут погиб 11 мая 2025 года в боях за село Юнаковка Сумской области.

Несколько месяцев эвакуировать тело бойца не представлялось возможным. Похороны с воинскими почестями в итоге прошли 3 декабря 2025 года в селе Спасские Выселки Захаровского округа.

Павел Шут был награжден орденом Мужества за выполнение боевых задач в составе добровольческого отряда «Барс». После той командировки какое-то время он успел поработать в Рязани, но после вторжения противника в курское приграничье вновь вступил в ряды вооруженных сил.

«Он был человеком, который стремился быть в центре событий и находиться на самом острие, всегда можно было на него положиться», - приводят коллеги слова сослуживцев Павла.