В Рязани подростки на мотоцикле врезались в забор, пострадали двое

13-летний водитель мотоцикла врезался в забор дома. Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером 28 мая в Рязани произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Качевские дворики 13-летний житель Рязанского района, управляя мотоциклом, наехал на забор жилого дома. В результате происшествия травмы получили сам водитель и его 14-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Всего за прошедшие сутки произошло три ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.