В Рязани подростки на мотоцикле врезались в забор, пострадали двое

Вечером 28 мая в Рязани произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На улице Качевские дворики 13-летний житель Рязанского района, управляя мотоциклом, наехал на забор жилого дома. В результате происшествия травмы получили сам водитель и его 14-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Всего за прошедшие сутки произошло три ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.