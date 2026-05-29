НовостиОбщество29 мая 2026 10:03

Рязанской области одобрили дополнительно 10 млн рублей на льготные лекарства

Средства покроют рост цен на медпрепараты, а также пойдут на лечебное питание
Дополнительные средства компенсируют рост цен.

Дополнительные средства компенсируют рост цен.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региону выделят более 10 млн рублей на индексацию затрат по обеспечению льготников лекарствами. Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, комиссия Федерального Собрания одобрила субвенцию в размере 10 млн 77 тыс. рублей. Средства поступят в 2026 году.

Деньги направят на индексацию с учётом инфляции прошлого года затрат на лекарственные препараты, медицинские изделия, а также на специализированное лечебное питание для детей-инвалидов. Общий объём финансирования на эти цели в этом году составит 428,4 млн рублей. Этими мерами соцподдержки охвачены 25,6 тыс. жителей области.