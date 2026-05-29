Скончался директор школы №40 в Рязани Владимир Лагутин.

Не стало директора школы №40 в Рязани Владимира Лагутина. Ему было 67 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Образовательным учреждением Владимир Николаевич руководил с 1989 года. До этого, с 1986-го, работал заместителем директора.

«Всю свою профессиональную жизнь Владимир Николаевич посвятил развитию городской системы образования», - отмечают представители мэрии.

За свой многолетний и добросовестный труд Владимир Лагутин был удостоен почетных званий Почетного работника общего образования и Заслуженнего учителя Российской Федерации. Среди региональных наград педагога - знак «За заслуги перед Рязанской областью».

Простятся с Владимиром Николаевичем 30 мая возле школы №40. Начало церемонии — в 11:00.