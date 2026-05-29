НовостиОбщество29 мая 2026 9:44

Умер преподаватель РГУ, инженер Сергей Мурзин

Церемония прощания запланирована на полдень 30 мая
Умер преподаватель РГУ, инженер Сергей Мурзин.

28 мая после продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Мурзин. Печальную весть сообщил Рязанский государственный университет, которому он посвятил 40 лет.

Работать в вуз Сергей Васильевич пришел 1986 году. С 1992-го трудился на кафедре информатики и вычислительной техники. В последнее время был старшим иженером учебной лаборатории, продолжал преподавать.

Для нескольких поколений студентов Сергей Мурзин проводил лекции и практические занятия по различным дисциплинам, которые касаются устройства компьютеров. Будучи прекрасным инженером и педагогом, он умел просто и увлеченно рассказывать о сложном.

Сергей Васильевич постоянно учился сам и делился опытом и знаниями с другими, обладал редким чувством юмора, всегда был готов помочь и поддержать.

Прощание с Сергеем Мурзиным пройдет30 мая в церкви Александра Невского (улица Новоселов, 33в) с 12:00.