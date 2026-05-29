Умер преподаватель РГУ, инженер Сергей Мурзин.

28 мая после продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Мурзин. Печальную весть сообщил Рязанский государственный университет, которому он посвятил 40 лет.

Работать в вуз Сергей Васильевич пришел 1986 году. С 1992-го трудился на кафедре информатики и вычислительной техники. В последнее время был старшим иженером учебной лаборатории, продолжал преподавать.

Для нескольких поколений студентов Сергей Мурзин проводил лекции и практические занятия по различным дисциплинам, которые касаются устройства компьютеров. Будучи прекрасным инженером и педагогом, он умел просто и увлеченно рассказывать о сложном.

Сергей Васильевич постоянно учился сам и делился опытом и знаниями с другими, обладал редким чувством юмора, всегда был готов помочь и поддержать.

Прощание с Сергеем Мурзиным пройдет30 мая в церкви Александра Невского (улица Новоселов, 33в) с 12:00.