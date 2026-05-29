Налетай – подешевело: рязанцы оценили счастье на 47 тысяч меньше, чем в среднем по России

Рязанцы оценили, сколько денег им нужно для счастья, – оказалось 226 тыс. рублей в месяц. Это на 47 тыс. меньше, чем в среднем по стране (273 тыс. руб.). Об этом сообщает сервис SuperJob, который провел опрос в мае 2026 года.

С июля 2025 года рязанское счастье подешевело на 4 тысячи, тогда горожане выставляли «ценник» в 230 тыс. рублей. Еще в 2022 году его оценивали всего в 152 тыс.

Самые высокие запросы среди мегаполисов у Москвы (295 тыс.). Аналитики также подсчитали, что мужчинам нужно значительно больше, чем женщинам (309 против 240 тыс. рублей), и с возрастом аппетиты растут. Дороже всего чувство оценивают люди старше 45 лет, граждане с высшим образованием и доходами от 150 тысяч в месяц.