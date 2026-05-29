Более 8 млрд руб. составили инвестиции в самое крупное в России производства каменной ваты.

Инвестиции в развитие завода каменной ваты в Рязани составили более 8 млрд руб. за 20 лет. Из них 1 млрд руб. направлен на экологические проекты. За это время мощность предприятия выросла в 9 раз. Всего с конвейеров сошло 60 млн куб. м готовой продукции. Максимальные вложения компания сделала в прошлом году: на строительство цеха по переработке отходов, собственной станции для выработки энергии и модернизацию цехов было потрачено 1,95 млрд руб.

«Для достижения лидерства на российском рынке каменной ваты нам был нужен сильный производственный центр недалеко от Москвы. Выбор пал на Рязань, где у компании уже работал завод по производству кровельных материалов. При выборе технологии остановились на линии мощностью 1,4-1,6 млн кубических метров продукции в год, что для того времени было серьезным технологическим вызовом и для компании и для отрасли в целом. Вызовом, с которым мы успешно справились», – прокомментировал Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ.

Рязанский завод каменной ваты начал работу в мае 2006. С момента открытия предприятие значительно увеличило мощность и производительность труда, а также расширило географию поставок. Сегодня продукция отгружается в 71 регион России и экспортируется в Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Китай и Узбекистан.

«Производительность труда на нашем предприятии с 2011 года выросла в 1,6 раза. Этого удалось добиться благодаря целому комплексу факторов: регулярной модернизации, своевременным ремонтам, правильному планированию складских остатков, высокому уровню автоматизации и цифровым проектам, а также применению принципов бережливого производства», – рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Рязани Евгений Дивущак.

Ассортимент продукции увеличился почти до 150 наименований. Помимо тепло- и звукоизоляции для строительных конструкций на заводе выпускают техническую изоляцию, материалы для судостроения и субстраты для тепличных хозяйств.

В 2025 году цех судовой изоляции был модернизирован, что позволило его полностью автоматизировать и расширить производство материалов для судостроения до 72 наименований. В 2026 завершилось обновление линии по выпуску продукции для теплиц. Это помогло снизить долю ручного труда и увеличить ассортимент до 14 различных видов субстратов. Недавно открытый колеровочный цех обеспечивает выпуск красок для комплексных систем штукатурных фасадов почти 5,5 тыс. разных цветов и оттенков, что повысило уровень сервиса и скорость отгрузок.

Особое внимание предприятие уделяет сокращению воздействия на окружающую среду. Общие инвестиции в экологические инициативы за 20 лет составили 1 млрд руб.

Сегодня все линии предприятия оснащены необходимым очистным оборудованием. Так, в камерах полимеризации, где отвердевает ковер из каменной ваты, установлены системы дожига газов. Они удаляют загрязняющие вещества и пыль, обеспечивают их очистку и сжигают оставшиеся частицы в камере сгорания при температуре 750 градусов. В целом степень очистки атмосферных выбросов достигает 96%.

В этом году завод первым в регионе приступит к установке пунктов мониторинга качества воздуха. Всего в Восточном промузле появится 4 таких точки: на юге, севере, западе и северо-западе от предприятия. Они будут проводить замеры в автоматическом режиме круглые сутки в среднем каждые 20 минут. Это позволит получить полный объем данных о загрязнении воздуха, а в результате снизить влияние на окружающую среду.

В 2026 году на рязанской площадке запустили новый цех по переработке отходов. Теперь здесь не только вторично используют собственные остатки минваты, но и принимает материалы со строек и отслужившие субстраты из тепличных хозяйств. Благодаря этому завод стал предприятием с отрицательным балансом отходов.

Рязанский завод каменной ваты является крупным налогоплательщиком региона. Общий объем его налоговых отчислений в российский бюджет с 2006 года составил 21,5 млрд руб. Из них 4 млрд руб. направлены в консолидированный бюджет области.

Значительные средства предприятие выделяет на социальные и благотворительные проекты. Только в течение последних 5 лет было потрачено 13,5 млн руб. на благоустройство городских территорий, помощь школам, молодежным лагерям и детским домам, а также организацию праздников и экологических акций.