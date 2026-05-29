Власти ищут деньги на обещанную дорогу от Славянского проспекта до Телевизионной

Жители Рязани вновь подняли вопрос о строительстве дороги от Славянского проспекта до улицы Телевизионной. Участок протяженностью менее 900 метров обещают возвести уже многие годы – при разных градоначальниках.

«Где дорога? Это позор, что за 10 лет вы так и не построили обещанную дорогу», – возмущаются горожане.

В региональном Минтрансе ответили, что проект капремонта уже разработан, но он дорогостоящий. Сейчас специалисты ищут варианты привлечения финансирования, в том числе из федерального бюджета. Сроки начала работ пока не называются.

Впрочем, подобные ответы власти дают уже не первый год.