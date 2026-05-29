Рязанец заплатит УК почти полмиллиона за повреждение огнем фасада дома и МОП

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск УК «Спутник Лайф» к гражданину П. о возмещении ущерба от пожара. Возгорание в его квартире произошло 18 июля 2024 года – вспыхнули личные вещи и мебель.

Причиной пожара эксперты признали возгорание горючих материалов из-за «теплового проявления электрического тока». Это произошло в результате аварийного и пожароопасного режима работы электророзетки или электроприбора.

Огонь повредил фасад многоквартирного дома и места общего пользования, обслуживаемые управляющей компанией.

Суд частично удовлетворил требования и взыскал с рязанца 450 000 рублей материального ущерба и 16 000 рублей госпошлины.

Дело рассматривалось в заочном порядке. Решение может быть обжаловано в областном суде.