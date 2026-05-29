Рязанскую фирму «Ферромет», задолжавшую 15 млн, признали банкротом.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Ферромет». Основной вид деятельности компании - оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

Изначально истцом выступила Марина Владимировна Амелина, требовавшая взыскать 362 тыс. рублей. Человек с таким именем является учредителем и руководителем рязанского ООО «Металлстрой». Иск рассматривался почти 3,5 года. Заявление принято в январе, а процедура банкротства введена в марте 2023-го.

За это время в реестр требований кредиторов включены требования на сумму более 15,2 млн рублей. Суд признал за ООО «Ферромет» неспособность исполнить свои обязательства в ином порядке, кроме как через конкурсное производство — реализацию имущества с торгов.