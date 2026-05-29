НовостиОбщество29 мая 2026 7:00

Металлоискатели и видеокамеры: как Рязанская область готовится к государственной итоговой аттестации школьников

Почти 16 тысяч школьников готовятся к ГИА-2026 в Рязанской области
В области будут работать 199 пункт проведения экзамена.

Региональное министерство образования провело заседание межведомственной рабочей группы по организации ГИА. Экзаменационная кампания стартует 1 июня. В ней примут участие почти 12 тысяч девятиклассников и свыше 4 тысяч одиннадцатиклассников.

Для проведения аттестации создано 199 ППЭ, 58 из них – на дому. Пункты оснастят металлоискателями и видеокамерами. Сотрудники телекоммуникационной компании организуют дежурство профильных групп для быстрого реагирования на возможные сбои в системе видеонаблюдения.

В этом году основной период итоговой аттестации продлится для 11-классников с 1 июня по 9 июля, а для 9-классников – со 2 июня по 6 июля.