Рязанец подложил в свою машину боевую гранату Ф-1, чтобы подставить знакомого

По версии полиции, мужчина сам подложил гранату в автомобиль, чтобы оговорить знакомого, с которым конфликтовал.

В Октябрьский отдел полиции Рязани обратился 30-летний мужчина. Он заявил, что обнаружил в своей машине, припаркованной на улице Большой, предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место эксперты изъяли предмет. Исследование подтвердило – ручная осколочная граната Ф-1.

Владелец авто сообщил, что взрывное устройство ему мог подложить знакомый, ранее купивший у него подержанный автомобиль и имевший претензии. Оперативники проверили предположение и нашли неопровержимые доказательства того, что заявитель солгал. По версии полиции, рязанец, обратившийся в отдел МВД, сам поместил гранату в свою машину, чтобы подставить знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Происхождение гранаты устанавливается.