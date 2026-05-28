НовостиПолитика28 мая 2026 13:51

Покинувший Рязань замгубернатора Халиков получил аналогичную должность в Твери

Но там он курирует больше направлений
Покинувший Рязань замгубернатора Халиков получил аналогичную должность в Твери. Фото: тверскаяобласть.рф

В Твери Рустам Халиков получил ту же должность, на которой всего 1,5 года проработал в Рязани. 28 мая он впервые появился в качестве заместителя председателя правительства Тверской области.

Врио губернатора Виталий Королев представил 30-летнего Халикова как опытного профессионала. Назначенец будет курировать сферы энергетики, газификации, благоустройства, коммунальной инфраструктуры. Также к его компетенции отнесены работа местной РЭК, природопользование и экология, физкультура и спорт.

В Рязанской области Халиков ведал коммуналкой - министерством ТЭК и ЖКХ и жилищной инспекцией.