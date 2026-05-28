Покинувший Рязань замгубернатора Халиков получил аналогичную должность в Твери

В Твери Рустам Халиков получил ту же должность, на которой всего 1,5 года проработал в Рязани. 28 мая он впервые появился в качестве заместителя председателя правительства Тверской области.
Врио губернатора Виталий Королев представил 30-летнего Халикова как опытного профессионала. Назначенец будет курировать сферы энергетики, газификации, благоустройства, коммунальной инфраструктуры. Также к его компетенции отнесены работа местной РЭК, природопользование и экология, физкультура и спорт.
В Рязанской области Халиков ведал коммуналкой - министерством ТЭК и ЖКХ и жилищной инспекцией.