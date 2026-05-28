Более 248 кг наркотиков и 80 преступлений: в Рязани вынесен приговор 17 членам наркосообщества

Московский районный суд Рязани вынес приговор 17 участникам преступного сообщества. Они признаны виновными в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотиков, а также в участии в преступном сообществе.

Судом установлено, что с декабря 2022 по март 2023 года криминальная группа сбывала наркотические вещества через интернет-ресурсы на территории Рязанской, Брянской и Липецкой областей. Наркосообществом совершено более 80 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 248 кг наркотических средств.

Суд с учётом позиции прокуратуры приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 8 до 13 лет с отбыванием в колониях общего, строгого и особого режимов. Мобильные телефоны и транспортные средства, использовавшиеся в преступной деятельности, конфискованы в доход государства.