Комплекс для хранения и обработки плазмы крови достроили в Рязанской области. Фото: vk.com/gsn62

В селе Успенское Скопинского округа завершилось строительство комплекса для хранения и обработки плазмы крови. 28 мая об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области.

Губернатор Павел Малков ранее анонсировал в Скопинском округе запуск производства полного цикла препаратов плазмы крови и биофармацевтических лекарств.

В январе 2026 года Госстройнадзор информировал о скором окончании работ в административно-бытовом корпусе для инженерного и технического персонала, а в марте — о проверке конструкций возведенного на этой промышленной площадке здания вторичной вирусной инактивации.