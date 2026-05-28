НовостиПроисшествия28 мая 2026 12:04

В Рязани задержан юноша, подозреваемый в убийстве 15-летней сестры

СК сообщает, что он признался в преступлении
Подозреваемого в убийстве 15-летней сестры - 17-летнего подростка - задержали.

В Рязани задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в убийстве 15-летней сестры, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 мая в квартире на улице Островского. По версии следствия, между близкими родственниками конфликт, в ходе которого парень нанес девочке-подростку несколько ударов ножом. От полученных травм жертва преступления скончалась на месте. Брат предпочел скрыться. Тело дочери обнаружили родители.

В итоге беглеца нашли 27 мая. Он дал признательные показания и рассказал о содеянном.