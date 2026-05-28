Новые дома, муниципальные квартиры и парк: что ждет улицу Тимакова в Рязани

На участке появятся многоквартирные дома и парк.

Рязанская городская Дума внесла корректировки в Генеральный план и Правила землепользования и застройки в отношении участка на ул. Тимакова. Территория переведена в общественно-жилую зону. Здесь планируется возвести многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

Часть квартир в новых домах передадут в муниципальную собственность для пополнения жилищного фонда Рязани. На примыкающем участке предусмотрено обустройство парка.

Ранее проект изменений в градостроительные документы был вынесен на публичное обсуждение. Однако общественные слушания, которые должны были состояться 19 февраля, отменили.