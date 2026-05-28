Учредить знак отличия «Петр и Феврония» планируется в Рязанской области.

В Рязанской области планируется учредить знак отличия «Петр и Феврония». Проект постановления губернатора появился на сайте регионального правительства.

Согласно положению, поощряться будут супружеские пары, прожившие в браке не меньше полувека, причем именно в юбилейную годовщину - 50, 60 или 70 лет.

Документ определяет, что муж и жена должны быть зарегистрированы по месту жительства в Рязанской области не менее 20 лет. Также ни супруги, ни их дети не должны иметь судимости.

Знак отличия (его эскиз - на главной фотографии) изготавливается из золотистого металла. На аверсе изображены рельефные поясные фигуры Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Они окантованы крестом с полукруглыми концами, между которыми помещены выходящие рельефные фигуры голубей. Размер знака составляет 50 мм между концами креста. На реверсе содержатся надписи старославянского начертания «Петр и Феврония» и «За долгий брак».