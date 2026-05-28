Легендарная группа «Нэнси» выступит в рязанском МКЦ

10 июня в 19:00 на сцене Муниципального культурного центра выступит легендарная группа «Нэнси». Ее основатель и бессменный солист – Андрей Костенко.

Коллектив создан в 1992 году и выпустил более 20 студийных альбомов. Хиты «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Ива» и «Отель» давно стали золотым фондом отечественной музыки, их любят несколько поколений слушателей.

В программе концерта – как знаменитые песни, проверенные временем, так и новые композиции. Вечер обещает подарить уникальную атмосферу и возможность вновь пережить эмоции от любимых мелодий. Приходите!

