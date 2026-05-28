Смелость быть собой: в РГУ выбрали «Мисс – 2026»

Победительницы конкурса. Фото: РГУ имени С.А. Есенина.

В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина подвели итоги конкурса «Мисс РГУ - 2026». Девять талантливых студенток соревновались в дефиле, творческих номерах и писали послание себе маленьким.

Главный титул завоевала Виктория Пискайкина (Юридический институт). I вице-мисс –Светлана Чистякова (ФФКС), II вице-мисс – Валерия Обноскина (ФРФНК). Спецприз ректора получила Виктория Можейко (ИЕН), приз жюри – Виктория Рябина (ИППСР), а зрительских симпатий – Екатерина Кирсанова (ИИЯ).

Организаторы отметили, что участницы по-настоящему раскрыли тему конкурса - «С любовью к себе», подарив зрителям искренность и смелость быть собой.