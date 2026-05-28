НовостиПроисшествия28 мая 2026 9:22

Пять ПВР открыты в регионе: кого и где размещают после удара БПЛА по Рязани 15 мая

Утвержден порядок работы ПВР для пострадавших от ЧС в Рязани 15 мая
Источник:kp.ru
Пункты временного размещения будут работать до полугода. Фото: Рязанский многопрофильный СРЦ «Сосновый бор».

Власти региона создали специализированные пункты временного размещения (ПВР) для граждан, пострадавших в результате ЧС в Рязани 15 мая, когда город атаковали БПЛА.

Согласно постановлению Минтруда, пострадавших организованно размещают на базе пяти учреждений с учетом потребностей разных категорий. Так, семьи с детьми принимают в центре «Семья», граждан старше 60 лет – в Рязанском геронтологическом центре им. П.А. Мальшина, а также в Скопинском и Михайловском домах социального обслуживания. Для всех нуждающихся также открыт центр «Сосновый бор».

В ПВР обеспечат размещение, питание, коммунальные услуги, стирку, предметы гигиены и медицинскую помощь. Финансирование выделяется из областного бюджета, включая резервный фонд. Согласно нормативу на каждого пострадавшего предусмотрены расходы до 913 руб. в сутки за проживание и до 415 руб. на питание. Пункты будут работать до полугода.