Опасный пешеходный переход у детского сада в Рязани отгородят по решению суда

Советский районный суд Рязани удовлетворил иск прокурора к Управлению дорожного хозяйства и транспорта города. Поводом для обращения в суд стала проверка безопасности пешеходного перехода возле детского сада №119 на ул. Затинной, 34а.

Суд установил, что у нерегулируемой «зебры» отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения. Это прямое нарушение нормативных требований, однако чиновники длительное время бездействовали.

Прокурор настаивал, что отсутствие ограждений создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей, включая воспитанников детского сада. Суд признал бездействие Управления незаконным и обязал организацию установить необходимые ограждения в соответствии с национальным стандартом. Срок исполнения решения установлен до 31 декабря 2026 года.